Trabalhadores presos em túnel na Índia estão doentes

Tubos de aço com 0,76 metros de largura, chegados ao local na terça-feira, estão a ser empurrados através de uma abertura de escombros, escavada com a ajuda de macacos hidráulicos para retirar em segurança os trabalhadores, presos desde domingo, quando uma parte da estrada em construção ruiu no estado montanhoso de Uttarakhand.

A situação está a testar a paciência dos familiares, frustrados e zangados com as notícias de que alguns trabalhadores estão a ficar doentes.

O magistrado Abhishek Ruhela disse que alguns trabalhadores enviaram mensagens em que disseram sofrer de febre, dores no corpo e nervosismo. Os medicamentos têm sido enviados através de tubos, instalados anteriormente para levar água e alimentos aos trabalhadores.

Dois dos trabalhadores, na maioria migrantes de várias zonas da Índia, também sofreram ferimentos ligeiros devido à queda de detritos.

Cerca de 200 pessoas participam na operação, em que está a ser usado equipamento de perfuração e escavadoras.

O funcionário do governo estadual Gaurav Singh disse que a operação de resgate sofreu um atraso devido a uma falha técnica na máquina de perfuração, acrescentando já ter sido instalada uma nova máquina.

A queda de detritos também atrasou o início da perfuração na terça-feira. "São desafios que se colocam neste tipo de operações de socorro, mas vamos ultrapassá-los", disse um responsável da agência de gestão de catástrofes Ranjit Sinha.

Um aluimento de terras, no domingo, provocou o desabamento de uma parte do túnel, de 4,5 quilómetros, a cerca de 200 metros da entrada.

Uttarakhand é um estado montanhoso, com vários templos hindus que atraem muitos peregrinos e turistas e a construção de autoestradas e edifícios tem sido constante para responder a um fluxo crescente de visitantes.

O túnel faz parte da movimentada estrada Chardham, um projeto federal emblemático que liga vários locais de peregrinação hindu.