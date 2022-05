Trabalhadores sazonais na Austrália poderão levar as famílias

"Obviamente, queremos fazer mais com o Regime do Trabalho do Pacífico, queremos que as pessoas possam trazer as famílias com o visto de longo prazo", disse Penny Wong, de visita às ilhas Fiji, citada pela imprensa local.

"As pessoas dizem que o programa tem muitos benefícios para eles, mas que é muito difícil deixar a família por tanto tempo. Temos um visto que permitiria residência permanente e que queremos implementar", explicou.

Em abril deste ano, o governo australiano confirmou a criação de um novo regime de mobilidade laboral da Austrália para o Pacífico, conhecido pela sigla em inglês PALM, que "permitirá que trabalhadores do Pacífico e de Timor-Leste possam ter acesso a vistos de maior duração para permanecerem na Austrália até quatro anos".

O PALM "permitirá aos trabalhadores expandir as suas competências e enviar remessas acrescidas para casa", além de lhes dar acesso a qualificações formais em áreas como os cuidados de idosos, cuidados de deficiência, aquicultura e construção, através duma parceria entre os governos da Austrália, das ilhas do Pacífico e de Timor-Leste.

Entre as reformas abrangidas na nova versão do programa contam-se a introdução de um visto único para trabalhadores sazonais e de longa duração do Pacífico e de Timor-Leste e o acesso a um visto opcional de trabalho de longo prazo, além de apoios aos trabalhadores que regressem a casa.

A eliminação dos limites de recrutamento para os empregadores existentes com um bom histórico de participação no programa e maior presença regional para apoiar empregadores e trabalhadores são outras reformas.

São ainda eliminadas as restrições setoriais, permitindo que "todos os empregadores com necessidades de mão-de-obra sazonal nas zonas regionais e rurais possam solicitar o acesso ao regime".