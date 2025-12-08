"Trabalho comum sobre plano americano". Zelensky colhe mão-cheia de diplomacia na Europa

“Em paralelo, o trabalho vai ser aprofundado para fornecer à Ucrânia garantias de segurança robustas, assim como prever medidas para a reconstrução”, rematou o gabinete de Macron, citado pela agência France-Presse.



Volodymyr Zelensky indicou que as propostas europeias e ucranianas para o plano de paz gizado por Washington poderão ser ultimadas na terça-feira.



A Rússia, que domina atualmente mais de 80 por cento do Donbass, no leste da Ucrânia, tenciona absorver todo este território. O que é contestado por Kiev.



Witkoff e Kushner foram também recebidos, na semana passada, pelo presidente russo, Vladimir Putin. O Kremlin sinalizou progressos, mas contrapôs de imediato que ainda há “muito trabalho” por diante.



c/ agências

Debaixo de novo rol de críticas da Casa Branca de Donald Trump, o presidente ucraniano avistou-se esta segunda-feira com o presidente francês, o primeiro-ministro britânico e o chanceler alemão. O triunvirato de aliados de Kiev voltou a exprimir solidariedade para com o país invadido pela Rússia. E algum “ceticismo” relativamente a “certos detalhes” do plano norte-americano para pôr cobro à guerra.Durou menos de duas horas o encontro de Volodymyr Zelensky com Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz na capital britânica - a anteceder uma segunda escala diplomática do chefe de Estado ucraniano, em Bruxelas, com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, António Costa e Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte., resumiu ao final da tarde o Eliseu,, tendo em perspetivacom Kiev.Este trabalho, acrescentou a Presidência francesa, “está em finalização” por parte de conselheiros de segurança nacional. A troca de contactos entre europeus, norte-americanos e ucranianos “deverá permitir reforçar a convergência nos próximos dias”.Na abertura da reunião em Londres,. Sem, todavia, avançar com pormenores.Macron afinou pela mesma nota dominante, ao assinalar que, sublinhou Zelensky.Mesmo antes da reunião,, sintetizou Starmer em declarações à ITV News.No passado sábado, Volodymyr Zelensky havia afirmado ter mantido uma conversa telefónica “substancial e construtiva” com os emissários norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, que contou ainda com a participação dos próprios negociadores ucranianos envolvidos nas negociações da última semana na Florida.No domingo, durante uma noite de gala em Washington, o presidente dos Estados Unidos, que tem oscilado entre a aproximação e o distanciamento face a Zelensky, voltou à carga com críticas a Kiev., apontou Donald Trump., acrescentou o inquilino republicano da Casa Branca.O presidente da Ucrânia voltou esta segunda-feira a vincar que o país não pode abdicar de território para a Rússia de Putin.