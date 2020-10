Trabalho infantil aumentou nas fazendas de cacau na África Ocidental

Quase 20 anos depois de os principais fabricantes de chocolate do mundo se comprometerem a abolir os abusos laborais, o trabalho infantil perigoso continua presente e a aumentar nas cadeias de abastecimento, concluiu um novo estudo norte-americano. De acordo com a investigação da Universidade de Chicago,O relatório indica que a proporção deEstima-se que 1,5 milhões de crianças trabalhem na produção de cacau em todo o mundo, metade das quais se encontram nestas duas regiões da África Ocidental.Encomendado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, este estudo refere ainda, esclarecem os autores do relatório.

Empresas como a Mars e a Nestlé comprometeram-se a abolir trabalho infantil

Os níveis de trabalho infantil foram mais altos do que em 2010, quando empresas como a Mars, a Hershey, a Nestlé e a Cargill concordaram em reduzir as piores formas de trabalho infantil nos setores de cacau do Gana e da Costa do Marfim em 70 por cento até 2020.Os resultados deste relatório levantam questões difíceis para a indústria do chocolate em particular. Os dois países produtores de cacau questionaram já a metodologia utilizada nesta investigação. Em 2001, as grandes da indústria do chocolate assinaram um acordo intersectorial com o objetivo de eliminar o trabalho infantil. Apesar de não terem cumprido os prazos para cumprir as promessas em 2005, 2008 e 2010, continuam a insistir que o fim desta prática ilegal continua a ser a sua principal preocupação.De facto, segundo o relatório,O relatório mostra, lê-se ainda no relatório., disse Kareem Kysia, diretor de pesquisa sobre Populações Vulneráveis da NORC () da Universidade de Chicago e um dos principais autores do relatório.Em resposta às conclusões do relatório, a gigante norte-americana do chocolate Mars afirmou, num comunicado, que não devia haver trabalho infantil na produção de cacau. A empresa refere ainda que se comprometeu a contribuir com mil milhões de dólares numa estratégia de abastecimento responsável e apelou a que fosse criada uma legislação para abordar as questões sobre o trabalho infantil nas fazendas de cacau da África Ocidental.Charity Ryerson, fundadora do grupo de campanha dos EUA, afirmou aoque há um sentimento generalizado de que a indústria de chocolate é culpada por umaA verdade é que a maioria das empresas que compram o cacau negam as acusações do relatório, argumentando que o problema é complexo e não é facilmente resolvido.O presidente da WCF (), Richard Scobey, considera que o relatório mostrou que o trabalho infantil continua a ser um desafio persistente, mas que os programas do governo e das empresas para reduzi-lo estão a fazer a diferença., acrescentou num comunicado.O governo do Gana questionou, entretanto, a fiabilidade dos números que revelam a prevalência de crianças a trabalhar ilegalmente e em trabalhos perigosos., disse o Ministério do Emprego e das Relações de Trabalho do Gana.Por sua vez, a Costa do Marfim acolheu os resultados revistos, tendo ambos os países reiterado o compromisso com a erradicação do trabalho infantil na exploração do cacau.