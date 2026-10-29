Trabalhos de remoção prosseguem. Espanha cumpre três dias de luto por vítimas de desastre ferroviário

As operações no local da tragédia continuam, assim como as investigações às causa do acidente.

O ponto de situação da reposta ao choque foi feito na última noite em Toledo, onde esteva a correspondente da RTP Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.Esta quinta-feira, Espanha acorda de luto, depois de o Governo de Pedro Sánchez ter decretado três dias de homenagem às vitimas do desastre ferroviário.