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Trabalhos de remoção prosseguem. Espanha cumpre três dias de luto por vítimas de desastre ferroviário
Continuam os trabalhos delicados de remoção do que resta da colisão entre dois comboios de alta velocidade que provocou pelo menos 68 mortos e mais de uma centena de feridos.
As operações no local da tragédia continuam, assim como as investigações às causa do acidente.
O ponto de situação da reposta ao choque foi feito na última noite em Toledo, onde esteva a correspondente da RTP Antena 1 em Espanha, Ana Romeu. Esta quinta-feira, Espanha acorda de luto, depois de o Governo de Pedro Sánchez ter decretado três dias de homenagem às vitimas do desastre ferroviário.
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