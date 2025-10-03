Tráfego aéreo retomado no aeroporto de Munique após sobrevoo de drones

De acordo com o portal do aeroporto na Internet, os aviões voltaram a levantar voo por volta das 05:50 (04:50 em Lisboa).

A suspensão não afetou as ligações aéreas existentes entre Munique e as cidades de Lisboa, Porto e Faro, operadas pelas companhias aéreas TAP Portugal, Lufthansa e Condor, segundo os portais dos três aeroportos portugueses na Internet.

A operadora do aeroporto de Munique disse que 17 voos com partida da cidade alemã foram cancelados na noite de quinta-feira, afetando quase três mil passageiros.

As autoridades aeroportuárias ajudaram as pessoas retidas, montando camas de campanha e fornecendo cobertores, bebidas e alimentos.

Outros 15 voos foram desviados para os aeroportos alemães de Estugarda, Nuremberga, e Frankfurt ou para o aeroporto de Viena, capital da Áustria.

As operações foram inicialmente restringidas por volta das 19:30 (18:30 em Lisboa), quando várias pessoas avistaram drones em redor do aeroporto, confirmou um porta-voz da Polícia Federal da Alemanha.

As autoridades bávaras iniciaram uma busca, com o apoio de agentes estaduais e federais, bem como de aeronaves, para tentar identificar os drones e os operadores, mas sem sucesso.

Os drones foram avistados novamente, desta vez sobre o terreno do aeroporto, levando ao encerramento por completo das pistas e pistas de aterragem por volta das 20:30 (19:30 em Lisboa).

A polícia afirmou ainda não ter informações sobre a origem, a quantidade ou o tipo de drone que foi detetado no espaço aéreo do aeroporto.

Este incidente ocorre antes do último fim de semana do Oktoberfest, que atrai centenas de milhares de pessoas todos os dias a Munique.

O festival de cerveja na cidade bávara foi encerrado durante meio dia na quarta-feira, após uma ameaça de bomba.

Em 26 de setembro, foi avistado um grupo de drones sobre o estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha. Na altura o Governo alemão declarou que pretendia autorizar as forças armadas a abater estes dispositivos.

No domingo, as Forças Armadas da Dinamarca anunciaram ter avistado drones sobre instalações militares do país, pelo segundo dia consecutivo, depois de várias violações do espaço aéreo europeu por aeronaves russas nos últimos dias.

O surgimento de drones levou o aeroporto de Copenhaga a encerrar o tráfego aéreo durante cerca de quatro horas em 22 de setembro, causando atrasos a aproximadamente 20 mil passageiros.

As autoridades dinamarquesas manifestaram suspeitas de possíveis ligações à Rússia.

A Rússia negou estar envolvida, com a embaixada russa em Copenhaga a denunciar uma "provocação orquestrada".

Estes incidentes acontecem após a incursão de drones russos também na Polónia e na Roménia, além da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia.