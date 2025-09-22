Tráfego aéreo suspenso no aeroporto de Copenhaga devido à presença de drones

De acordo com as autoridades dinamarquesas, citadas pelo jornal francês Le Fígaro, entre dois e três drones foram relatados ao início desta noite perto do aeroporto, levando ao desvio de pelo menos 15 voos para outros aeroportos.

"O aeroporto está neste momento fechado, devido à presença de dois a três drones de grande porte a voar pela área do aeroporto", referiu Henrik Stormer, chefe da polícia de Copenhaga, ao jornal Politiken.

Os meios de comunicação dinamarqueses relataram uma "forte presença policial".

"A duração do encerramento é atualmente desconhecida", sublinhou a polícia dinamarquesa num comunicado publicado no X.

Vários voos programados para aterrar a partir das 21:00 (20:00 em Lisboa) foram atrasados, enquanto os voos com partida da capital dinamarquesa foram cancelados. Outros estão atrasados.

O `site` que rastreia voos à escala global, FlightRadar, indicou, por suas vez, que as descolagens e aterragens no Aeroporto de Copenhaga foram suspensas a partir das 20:26 (hora local) após estes relatos.

O FlightRadar acrescentou que pelo menos 15 voos foram desviados para outros aeroportos, como Billund, Aarhus, Gotemburgo e Malmo (Suécia).