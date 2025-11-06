Tráfego no aeroporto de Gotemburgo suspenso após avistamento de drones

A informação da suspensão do tráfego no aeroporto de Gotemburgo, a segunda maior cidade sueca, foi avançada pelo jornal sueco Aftonbladet , citando a Autoridade de Aviação Civil da Suécia (LFV).





"Um ou mais drones foram avistados no aeroporto de Landvetter pouco antes das 18h. (17h em Lisboa)", disse um porta-voz da LFV. "O tráfego está suspenso, mas não sei por quanto tempo", acrescentou.





Swedavia, afirmou que "o espaço aéreo sobre Landvetter está fechado neste momento devido a indícios de um drone suspeito. A segurança está sempre em primeiro lugar e o espaço aéreo permanecerá fechado enquanto a polícia investiga", num email enviado ao jornal Aftonbladet. Susanne Norman, diretora da empresa responsável pelos aeroportos suecosafirmou quenum email enviado ao jornal





Nos últimos meses, os drones causaram grandes pertubações em toda a Europa, forçando o encerramento temporário de aeroportos em vários países.





Algumas autoridades atribuíram os incidentes à guerra híbrida da Rússia. Moscovo negou qualquer ligação com os incidentes.





