Tráfico de droga. Singapura vai executar primeira mulher em 20 anos

segundo a associação Transformative Justice Collective (TJC), com sede em Singapura.

Esta singapuriana é a primeira mulher a ser condenada à pena capital desde 2004, quando Yen May Woen foi igualmente sentenciada por tráfico de drogas.



, depois de um homem malaio de Singapura, Mohd Aziz bin Hussain, considerado culpado de tráfico de 50 gramas de heroína, ter sido executado esta quarta-feira. É a 15ª desde 2022, depois de em abril outro cidadão singapuriano, Tangaraju Suppiah ter sido executado por ter coordenado através do telemóvel o tráfico de um quilo de

De acordo com a imprensa local, durante o seu julgamento, Saridewi Djamani não negou a venda de heroína e metanfetamina no seu apartamento mas argumentou que estava a armazenar para consumo pessoal durante o mês de jejum islâmico

O limite de 15 gramas de heroína para a pena de morte







A legislação antidroga de Singapura é uma das mais duras do mundo, onde o tráfico de mais de 500 gramas dee de 15 gramas de heroína é punido com a pena de morte.

"É inaceitável que as autoridades de Singapura continuem a proceder a novas execuções em nome da luta contra a droga", protestou a especialista em pena de morte da Amnistia Internacional, Chiara Sangiorgio.

As autoridades consideram que as leis antidroga do país são necessárias para proteger a sociedade e tornar este Estado insular num dos locais mais seguros do mundo, mas os defensores dos Direitos Humanos refutam este argumento por considerarem que não há provas de que a prática tenha um efeito dissuasor ou qualquer impacto sobre o consumo ou disponibilidade de drogas no país.Singapura é um dos quatro países, juntamente com a China, o Irão e a Arábia Saudita, onde foram praticadas execuções por crimes relacionados com drogas em 2022.





, afirma Chiara Sangiorgio.

"Numa altura em que países de todo o mundo eliminam a pena de morte e adotam uma reforma das políticas em matéria de droga, as autoridades de Singapura não estão a fazer nem uma coisa nem outra", acrescentou a especialista em comunicado.

As organizações de Direitos Humanos apelam aos governos, ao Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e ao Conselho Internacional de Controlo de Estupefacientes (INCB) para que “aumentem a pressão sobre Singapura, de modo a que todas as execuções terminem e as políticas de controlo da droga se baseiem na promoção e proteção dos direitos humanos”, lê-se no comunicado da Amnistia Internacional.



Os dois organismos das Nações Unidas- responsáveis pelo desenvolvimento e controlo das políticas de luta contra a droga,