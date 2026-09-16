Mundo
Tragédia do Nepal. Número de desaparecidos supera os seis mil
O número de desaparecidos no Nepal aumentou para 6.150, superando o valor avançado pelas autoridades no dia anterior. Os dados divulgados esta quarta-feira dão conta de que apenas 7% dos corpos recuperados das inundações de 26 de agosto foram identificados.
Três semanas após a tragédia que devastou o Nepal na zona montanhosa junto à fronteira com o Tibete, as autoridades continuam a atualizar o número de vítimas e de desaparecidos.
“Recolhemos informações sobre os desaparecidos junto dos serviços distritais e revimos os dados após verificação”, explicou o porta-voz da agência de gestão de catástrofes, à agência France-Presse.
Na terça-feira, o último balanço do número de corpos recuperados era de 1.403 e de desaparecidos situava-se nos 5.179. Destes últimos, mais de 600 são estrangeiros, entre os quais estão duas portuguesas.
No dia 26 de agosto, o Nepal foi surpreendido por uma enxurrada de água, rochas e lama, provocada pelo derretimento excessivo de neve no rio Bhote Koshi, que causou o deslizamento das placas de gelo em alguns distritos situados nos Himalaias.
“Recolhemos informações sobre os desaparecidos junto dos serviços distritais e revimos os dados após verificação”, explicou o porta-voz da agência de gestão de catástrofes, à agência France-Presse.
Na terça-feira, o último balanço do número de corpos recuperados era de 1.403 e de desaparecidos situava-se nos 5.179. Destes últimos, mais de 600 são estrangeiros, entre os quais estão duas portuguesas.
No dia 26 de agosto, o Nepal foi surpreendido por uma enxurrada de água, rochas e lama, provocada pelo derretimento excessivo de neve no rio Bhote Koshi, que causou o deslizamento das placas de gelo em alguns distritos situados nos Himalaias.
Milhares de famílias continuam à procura de respostas junto das autoridades, ainda que a esperança de encontrar sobreviventes seja muito reduzida.
“O espaço aéreo restrito, o terreno montanhoso e difícil e a extensão dos detritos acumulados constituem os principais desafios na localização dos desaparecidos”, revelou o departamento.
A Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Catástrofes do Nepal indicou que prosseguem as recolhas de amostras de ADN de corpos e de familiares desesperados, mas que foram apenas identificadas 105 vítimas até ao momento.
Na última segunda-feira, o primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, reuniu-se com os responsáveis dos governos locais dos cinco locais mais afetados, para discutir um plano de reconstrução, que terá o custo estimado de quatro milhões de euros.
Shah discursa, na próxima semana, na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre esta questão.
As cheias repentinas tambéma atingiram o Tibete. As autoridades chinesas contabilizaram, até ao momento, 43 vítimas mortais e 519 desaparecidos.
“O espaço aéreo restrito, o terreno montanhoso e difícil e a extensão dos detritos acumulados constituem os principais desafios na localização dos desaparecidos”, revelou o departamento.
A Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Catástrofes do Nepal indicou que prosseguem as recolhas de amostras de ADN de corpos e de familiares desesperados, mas que foram apenas identificadas 105 vítimas até ao momento.
Na última segunda-feira, o primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, reuniu-se com os responsáveis dos governos locais dos cinco locais mais afetados, para discutir um plano de reconstrução, que terá o custo estimado de quatro milhões de euros.
Shah discursa, na próxima semana, na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre esta questão.
As cheias repentinas tambéma atingiram o Tibete. As autoridades chinesas contabilizaram, até ao momento, 43 vítimas mortais e 519 desaparecidos.
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