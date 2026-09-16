Tragédia do Nepal. Número de desaparecidos supera os seis mil

Milhares de famílias continuam à procura de respostas junto das autoridades, ainda que a esperança de encontrar sobreviventes seja muito reduzida.

“O espaço aéreo restrito, o terreno montanhoso e difícil e a extensão dos detritos acumulados constituem os principais desafios na localização dos desaparecidos”, revelou o departamento.



A Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Catástrofes do Nepal indicou que prosseguem as recolhas de amostras de ADN de corpos e de familiares desesperados, mas que foram apenas identificadas 105 vítimas até ao momento.



Na última segunda-feira, o primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, reuniu-se com os responsáveis dos governos locais dos cinco locais mais afetados, para discutir um plano de reconstrução, que terá o custo estimado de quatro milhões de euros.



Shah discursa, na próxima semana, na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre esta questão.



As cheias repentinas tambéma atingiram o Tibete. As autoridades chinesas contabilizaram, até ao momento, 43 vítimas mortais e 519 desaparecidos.

Três semanas após a tragédia que devastou o Nepal na zona montanhosa junto à fronteira com o Tibete, as autoridades continuam a atualizar o número de vítimas e de desaparecidos.“Recolhemos informações sobre os desaparecidos junto dos serviços distritais e revimos os dados após verificação”, explicou o porta-voz da agência de gestão de catástrofes, à agênciaDestes últimos,No dia 26 de agosto, o Nepal foi surpreendido por uma enxurrada de água, rochas e lama, provocada pelo derretimento excessivo de neve no rio Bhote Koshi, que causou o deslizamento das placas de gelo em alguns distritos situados nos Himalaias.