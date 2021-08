Tragédia na Argélia. 42 pessoas morreram nos incêndios que assolam o país

Entre as vítimas, há 25 soldados que foram destacados para combater as chamas nas áreas florestais no norte do país. Os outros 17 mortos são civis que foram encurralados pelas chamas. As autoridades falam em mão criminosa, uma vez que dezenas de incêndios começaram na segunda-feira à noite mas em zonas separadas. Várias casas foram destruídas pelas chamas enquanto as famílias fugiam para refúgios. O primeiro-ministro argelino já pediu auxílio à comunidade internacional.