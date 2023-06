Tragédia na Índia. Circulação ferroviária retomada

Foto: Adnan Abidi - Reuters

Foi retomada a circulação ferroviária na linha do trágico acidente que envolveu três comboios na Índia. Depois dos resultados preliminares apontarem para um erro na sinalização, o ministro do sector ferroviário ordenou um novo inquérito à principal agência de investigação do país.