Tragédia na Indonésia. Clube vai compensar familiares das vítimas

Foto: Willy Kurniawan - Reuters

O presidente do Arema garante que o clube vai assumir todas as responsabilidades e compensar as famílias das vítimas. 125 pessoas morreram na Indonésia no sábado após uma invasão de campo no final de um jogo do campeonato.