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Tragédia no Nepal. Diretor da escola conseguiu salvar centenas de alunos
No Nepal, o último balanço aponta para quase 800 mortes e cerca de dois mil desaparecidos, três dos quais são portugueses.
Rajendra Dawadi conseguiu salvar 900 alunos que estavam na escola e outros 700 que estavam a caminho em autocarros.
"Sinto-me orgulhoso por termos salvado tantas vidas. Se não tivéssemos tomado uma decisão rápida, se tivéssemos demorado mais dez minutos, nenhum de nós, incluindo alunos e eu, estaria aqui hoje a falar convosco", afirmou o responsável.