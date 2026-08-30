Tragédia no Nepal. Diretor de escola conseguiu salvar centenas de alunos

Tragédia no Nepal. Diretor de escola conseguiu salvar centenas de alunos

No Nepal, o último balanço aponta para quase 800 mortes e cerca de dois mil desaparecidos, três dos quais são portugueses.

RTP /
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No meio da tragédia descobrem-se histórias de sobrevivência. A escola secundária de Tribhuvan Trishuli está soterrada, mas o diretor do estabelecimento recebeu telefonemas a avisar que uma enxurrada estava a caminho, o que lhe permitiu alertar para a situação.

Rajendra Dawadi conseguiu salvar 900 alunos que estavam na escola e outros 700 que estavam a caminho em autocarros.

"Sinto-me orgulhoso por termos salvado tantas vidas. Se não tivéssemos tomado uma decisão rápida, se tivéssemos demorado mais dez minutos, nenhum de nós, incluindo alunos e eu, estaria aqui hoje a falar convosco", afirmou o responsável.
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