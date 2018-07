Transladação. Queipo de Llano segue exemplo de Franco

RTP17 Jul, 2018, 15:02 | Mundo

Primeiro Franco, agora Queipo de Llano. Os restos mortais do antigo general franquista, tido como responsável pelas mortes de mais de 50 mil pessoas durante o regime fascista espanhol, serão transladados.



O corpo de Queipo de Llano encontra-se na Basílica de la Macarena desde 1951, sendo que o edifício e a irmandade que nele habita foram fundados pelo próprio general. Ao seu lado descansa a mulher, Genoveva de Queipo de Llano.

Um columbário é uma construção funerária com vários compartimentos utilizada para depositar urnas.

Depois de anos de polémica sobre a presença do general na Basílica, os seus restos mortais poderão ser transladados para um columbário comum no mesmo templo, longe dos olhares dos fiéis e dos turistas. A notícia foi adiantada pelo jornal El País.



Este columbário seria construído de raiz, com cerca de 600 compartimentos.



José Antonio Fernández, irmão-maior da Irmandade da Macarena, já confirmou que no final deste mês irá propor ao conselho de administração da irmandade para que os restos mortais sejam transladados.



“Não posso transladar o corpo sem lhe dar uma saída digna, não seria cristão. A lei disse e a irmandade acata”, declarou José Fernández.

Família terá de aprovar

A transladação do corpo será feita de modo a cumprir com a Lei de Memória Histórica e Democrática da Andaluzia, aprovada em março de 2017, tal como noticia o jornal espanhol Público. A lei dita que todos os elementos contrários à memória democrática devem ser retirados, mesmo que estejam inseridos em espaços privados, pois, neste caso, a basílica é de uso público.



No entanto, ainda é necessário chegar a um acordo com os familiares de Gonzalo Queipo de Llano. Caso estes concordem com a mudança de local, a construção do columbário comum demorará algumas semanas.



Caso discordem da deslocação e a irmandade não se volte a pronunciar, uma comissão de especialistas informará a Junta de Andaluzia dentro de um mês se o túmulo do general deve ou não ser transladado para cumprir com a lei.



Apesar das semelhanças com a transladação dos restos mortais de Francisco Franco, do Valle de los Caídos, José Fernández considera que a comparação está fora de questão, visto a Basílica de la Macarena ser privada e ter carecido de fundos públicos, tal como é explicado no El País.



Entretanto - e depois da polémica da trasladação de Franco do Valle de los Caídos -, a coordenadora andaluza de Organizações Republicanas já convocou para a noite desta terça-feira uma “vigília anti-fascista” à porta da basílica, exigindo a deslocação do túmulo do general.



“Se até à manhã do dia 18 a Junta do Governo de Macarena não nos confirmar a transladação dos restos mortais de Queipo de Llano anunciaremos as medidas que vamos tomar a respeito do assunto”, declarou José Manuel García, porta-voz da coordenadora da República da Andaluzia.