Transportar doentes para sul de Gaza poderá ser sentença de morte

O Exército israelita ordenou a todos os habitantes do norte da Faixa de Gaza, incluindo os doentes e os feridos, que se deslocassem para o sul, para poder lançar uma ofensiva militar terrestre contra o movimento islamita palestiniano Hamas, no poder naquele enclave palestiniano desde 2007 e que levou a cabo um sangrento ataque surpresa a Israel há uma semana.

"A OMS condena veementemente as repetidas ordens israelitas para evacuar 22 hospitais, que tratam mais de 2.000 doentes no norte da Faixa de Gaza", declarou a agência especializada da ONU num comunicado.

Deslocar 2.000 doentes para o sul de Gaza, "onde os estabelecimentos de saúde atingiram já o máximo da sua capacidade e são incapazes de absorver um aumento considerável do número de doentes, poderá ser o equivalente a uma sentença de morte", sustentou a organização.

Mais de 1.400 pessoas foram mortas pelos combatentes do Hamas, a maioria das quais civis, incluindo crianças, e pelo menos 150 pessoas foram capturadas como reféns, segundo as autoridades israelitas.

A forte resposta israelita fez mais de 2.200 mortos na Faixa de Gaza, entre os quais mais de 700 crianças, e mais de 8.700 feridos, segundo o Hamas.

"A deslocação forçada de doentes e profissionais de saúde agravará mais ainda a presente catástrofe humanitária e de saúde pública", defendeu a OMS.

As pessoas gravemente doentes, nos cuidados intensivos ou a fazer hemodiálise, os recém-nascidos em incubadoras, as grávidas com complicações "correm todos o risco de uma deterioração imediata do seu estado ou de morte, se forem obrigados a deslocar-se e forem privados de cuidados vitais durante a sua deslocação", advertiu a agência das Nações Unidas.

Os profissionais de saúde do norte da Faixa de Gaza são confrontados com "escolhas angustiantes" entre abandonar os seus doentes, expô-los ao risco de morte ao deslocá-los e pôr as suas próprias vidas em perigo ficando ao lado deles.

"Na grande maioria, os profissionais de saúde escolheram ficar e manterem-se fiéis ao juramento que fizeram de `não fazer mal`", sublinhou a OMS.