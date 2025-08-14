"Tratado não tem ambição". Países entram em contrarrelógio para fechar acordo sobre plástico

Desde o dia 5 de agosto que se discute como travar o impacto do plástico no ambiente e há quem diga que a proposta por agora desenhada não tem qualquer ambição.Ouvida pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, a bióloga Valentina Muñoz-Farias, da organização Sciaena, diz que os países produtores de plástico estão a pôr entraves nas metas para baixar a produção.Entre esses países, está os Estados Unidos, cuja postura mudou desde que Donald Trump assumiu a presidência do país este ano, aponta Valentina.Cerca de 180 países tentam chegar a acordo para o tratado de plástico até logo à noite, embora existam ainda muitas pontas soltas, como por exemplo os tipos de plástico que poderão ser banidos ou definições que vão constar do tratado.Já no ano passado falhou a chegada a um acordo em Busan, na Coreia do Sul, depois de a Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente ter dado o mote em 2022 para desenvolver um tratado juridicamente vinculativo para combater a poluição associada aos plásticos.