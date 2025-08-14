"Tratado não tem ambição". Países entram em contrarrelógio para fechar acordo sobre plástico
Entram na reta final as negociações do tratado do plástico, em Genebra, na Suiça mas há várias questões que ainda não foram discutidas.
Desde o dia 5 de agosto que se discute como travar o impacto do plástico no ambiente e há quem diga que a proposta por agora desenhada não tem qualquer ambição.
Ouvida pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, a bióloga Valentina Muñoz-Farias, da organização Sciaena, diz que os países produtores de plástico estão a pôr entraves nas metas para baixar a produção.
Entre esses países, está os Estados Unidos, cuja postura mudou desde que Donald Trump assumiu a presidência do país este ano, aponta Valentina.
Cerca de 180 países tentam chegar a acordo para o tratado de plástico até logo à noite, embora existam ainda muitas pontas soltas, como por exemplo os tipos de plástico que poderão ser banidos ou definições que vão constar do tratado.
Já no ano passado falhou a chegada a um acordo em Busan, na Coreia do Sul, depois de a Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente ter dado o mote em 2022 para desenvolver um tratado juridicamente vinculativo para combater a poluição associada aos plásticos.
