Tratamento de migrantes na Grécia. "Estão em causa violações graves de Direitos Humanos

EPA

Há relatos de que a Grécia está a expulsar "abruptamente" migrantes que chegam à costa deste país. Um vídeo publicado pelo diário norte-americano The New York times mostra um grupo de pessoas, incluindo um bebé, a ser transferido da Ilha de Lesbos a bordo de um navio da Guarda Costeira grega, antes de ser abandonado, à deriva, num salva-vidas insuflável.