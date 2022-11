Travessia do Mediterrâneo. Bebé encontrado morto em embarcação

Um bebé com apenas 20 dias foi encontrado morto, na madrugada desta quinta-feira, a bordo de um barco de migrantes perto da ilha de Lampedusa, em Itália. Uma equipa de socorristas da Guarda Costeira encontrou o corpo numa pequena embarcação com 36 pessoas.