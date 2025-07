Trégua acordada com Israel e apoiada por países-vizinhos - enviado EUA

Apoiados pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente sírio Ahmed al-Charaa "concordaram com um cessar-fogo", afirmou na rede social X o diplomata norte-americano.

O cessar-fogo será apoiado pela Turquia, Jordânia e países-vizinhos, adiantou Barrack, embaixador em Ancara e enviado para a Síria.

"Apelamos aos drusos, beduínos e sunitas para que deponham as armas e, juntamente com outras minorias, construam uma nova identidade síria unida, em paz e prosperidade com os seus vizinhos", apelou.