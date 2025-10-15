Mundo
Trégua frágil na Faixa de Gaza. Israel prepara-se para reabrir passagem de Rafah
A emissora pública de Israel anunciou esta quarta-feira que o país deverá reabrir a passagem de Rafah, permitindo a entrada de mais de seis centenas de camiões com ajuda humanitária. A decisão está relacionada com a primeira parte do acordo de paz assinado na última segunda-feira e depois de o Hamas ter entregado os restos mortais de mais quatro reféns. Entretanto, Israel terá voltado a atacar a Faixa de Gaza.
“Seiscentos camiões de ajuda humanitária serão encaminhados para a Faixa de Gaza pela ONU, organizações internacionais autorizadas, setor privado e países doadores”, explicou a estação pública de rádio e televisão de Israel.
Este é mais um passo ligado ao acordo assinado em Sharm el-Sheikh na última segunda-feira, que decretou um cessar-fogo na Faixa de Gaza, a entrega de todos os reféns vivos por parte do Hamas e dos restos mortais de reféns que acabaram por perder a vida.
A reabertura de Rafah acontece depois da entrega dos restos mortais de mais quatro reféns israelitas através da Cruz Vermelha, na terça-feira, e após o Hamas ter anunciado que iria continuar a entregar reféns. Os restos mortais de Uriel Baruch e Tamir Nimrodi regressaram a Israel, de acordo com as famílias.Os dois foram raptados no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou mais de 1.200 pessoas.
Benjamin Netanyahu confirmou ainda a identificação de mais um refém: Eitan Levy, de 53 anos.
“Após a conclusão do processo de identificação pelo Centro Nacional de Medicina Forense, em cooperação com a Polícia de Israel e o Chefe das Forças de Defesa de Israel, estamos a notificar as famílias dos reféns Uriel Baruch, Tamir Nimrodi e Eitan Levy de que a sua identificação foi concluída”, revelou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita.
Relatos da imprensa israelita apontam ainda que Israel acredita que o quarto corpo entregue pelo Hamas não é de um dos reféns, apesar de ainda não haver confirmações oficiais.
Israel terá voltado a atacar a Faixa de Gaza. A agência de notícias espanhola EFE revelou ter testemunhado um ataque com tanques e drones israelitas na zona de Rafah e no norte do território palestiniano.
Esta é uma das medidas mais pedidas pela ONU, que declarou haver fome em várias partes da Faixa de Gaza.
Identificação de três reféns mortos
Ataque israelitas apesar do cessar-fogo
Um local com tendas para refugiados foi afetado, na zona de Mawasi. No entanto, não existem notícias de feridos ou vítimas mortais. Tal acontece depois de assinado um acordo para um cessar-fogo e o fim das hostilidades que já tiraram a vida a mais de 67 mil palestinianos.
