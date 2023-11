Trégua na Faixa de Gaza prolongada por mais um dia

A trégua deveria terminar às 5h00 em Lisboa, mas, um quarto de hora antes, o exército israelita emitiu um comunicado no qual se informava que a "pausa operacional" iria continuar, "tendo em conta os esforços dos mediadores para prosseguir o processo de libertação dos reféns" detidos na Faixa de Gaza.

O Hamas, por seu lado, afirmou que a trégua se prolongou por "um sétimo dia".

O prolongamento da trégua até sexta-feira também já foi confirmado pelo mediador Qatar.

"As partes palestiniana e israelita concordaram em prolongar a trégua humanitária na Faixa de Gaza por mais um dia", declarou em comunicado o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari.