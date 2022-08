Tréguas prolongadas no Iémen até outubro de 2022

As Nações Unidas esperam ainda “intensificar” as negociações para alcançar uma paz “duradoura”.





“Tenho o prazer de anunciar que as partes entenderam prolongar as tréguas, nas mesmas condições, por mais dois meses suplementares, de dois de agosto a dois de outubro de 2022”, declarou o enviado das Nações Unidas ao Iémen, Hans Grundberg.





O cessar-fogo “inclui um compromisso das partes a intensificar as negociações para alcançar um acordo de tréguas alargado o mais cedo possível”, acrescentou em comunicado. Grunberg acrescentou que os contactos conduzidos por intermédio da INU prosseguem “para consolidar a oportunidade disponibilizada pelas tréguas de se orientarem para uma paz duradoura”.





O Iémen está em guerra há oito anos e a sua população civil enfrenta uma das piores crises humanitárias no planeta. O país mais pobre da Península Arábica é palco de uma guerra por procuração, entre o Irão e a Arábia Saudita, com os rebeldes xiitas Houthi que depuseram um governo sunita a combaterem tropas apoiadas por uam coligação sunita.







As conquistas territoriais Houthi levaram a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a formar uma coligação militar em apoio às tropas governamentais iemenitas, levando a um equilíbrio de forças no terreno.





A dois de abril uma trégua de dois meses foi declarada no Iémen, tendo sido depois prorrogada por período idêntico a dois de junho. Como esta terça-feira, o prolongamento do cessar-fogo surgiu no último dia.

De acordo com a ONU a guerra no Iémen fez centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, com dois terços da população a necessitar de auxílio humanitário sobretudo devido ao risco de fome em grande escala.





“O objetivo principal das tréguas atuais mantém-se aliviar de forma tangível o sofrimento dos civis e criar um ambiente propício a uma resolução pacífica do conflito através de um processo político global”, declarou Hans Grundberg.





A União Europeia reagiu em comunicado saudando o prolongamento das tréguas e apelando os protagonistas a continuar a respeita-las e a trabalhar para o regresso às negociações de paz sob a égide da ONU, fe forma a resolver o conflito.





O porta-voz do Conselho Nacional para a Segurança dos EUA, John Kirby, referiu por sua vez em conferência de imprensa que o “presidente Joe Biden saúda o anúncio da extensão das tréguas no Iémen e a calma sem precedentes” no país devastados pela guerra há oito anos.