Três detenções 10 anos depois dos atentados de Paris





Estas novas detenções ocorrem após ter sido encontrada uma pen USB na posse de Abdeslam com cânticos dos radicais islamicos.





O terrorista nascido na Bélgica foi condenado a prisão perpétua e não pode usar computador com ligação à internet ou com entradas USB. Numa rusga surpresa às celas foi detectada esta violação às medidas de prisão.



A primeira nova detenção ocorreu na terça-feira, de acordo com um comunicado da Procuradoria Antiterrorismo. Trata-se de uma mulher francesa convertida ao islão radical e que será a atual companheira de Abdeslam. As outras duas detenções ocorreram esta sexta-feira.





Segundo o Ministério Público, a investigação foi hoje alargada para incluir o crime de conspiração terrorista para cometer um crime contra pessoas, para além da recetação de contrabando pertencente a recluso de que está também acusada a mulher.



Os investigadores, por agora, não esclarecem se este alargamento das suspeitas implica uma preparação de atentado de forma imediata e de que escala.





A mulher estava detida há 96 horas para interrogatório e, numa medida excecional, os procuradores acabam de prolongar a detenção por mais 24 horas.





Um advogado consultado pela RTP diz que a Procuradoria, com a autorização de um juiz, utilizou um artigo do Código de Processo Penal que prevê uma prorrogação excecional da prisão preventiva para além das 96 horas, o que acontece em casos de risco grave de um ataque terrorista iminente em França ou no estrangeiro ou quando há a necessidades da cooperação internacional imperativa e urgente.



Uma década após os atentados de Paris foram detidas três pessoas por conspiração terrorista para cometer um crime contra pessoas. Os detidos têm ligações a Salah Abdeslam, o terrorista francês tido como um dos responsáveis pelos ataques que provocaram 130 mortos e centenas de feridos.