A Áustria fez um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do pior incidente de violência na história moderna do país. Dez alunos foram mortos a tiro por um ex-colega.

Pais, alunos e professores estão em estado de choque depois do tiroteio numa escola. Para alem dos dez mortos há ainda 12 feridos.



Em casa do atirador a polícia encontrou uma bomba artesanal inoperacional e uma carta de despedida dirigida aos pais.



Desconhecem-se ainda as motivações ou causas do incidente, pelo qual foram declarados três dias de luto nacional na Áustria.