Três dias de protestos. Polícia do Cazaquistão dispara sobre manifestantes

Na base da contestação esteve o aumento dos preços do gás. Mas é agora contra o presidente Kassym-Jomart Tokayev que os manifestantes se amotinam nas ruas de Almaty. A maior cidade do Cazaquistão está transformada em campo de batalha entre forças de segurança e militares e manifestantes amotinados.



Grupos de manifestantes chegaram a invadir edifícios administrativos e, por pouco tempo, o aeroporto. Incendiaram a residência presidencial em Almaty e as instalações de um canal televisivo. Sucedem-se as pilhagens.



A vaga de protestos teve início no domingo.. A maior cidade do Cazaquistão está transformada em campo de batalha entre forças de segurança e militares e manifestantes amotinados.Grupos de manifestantes chegaram a invadir edifícios administrativos e, por pouco tempo, o aeroporto. Tokayev é o segundo presidente do Cazaquistão desde a declaração de independência, em 1991. A legitimidade da sua eleição, em 2019, foi questionada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

A ira dos manifestantes é igualmente dirigida ao antecessor de Kassym-Jomart Tokayev na Presidência, Nursultan Nazarbayev, de 81 anos, que até quarta-feira conservou em mãos um papel de grande influência , à frente do poderoso conselho de segurança nacional, e que é visto como o mentor do atual chefe de Estado. Foi agora afastado, juntamente com todo o Executivo, numa tentativa – sem efeito - de aplacar os protestos.



Tokayev instaurou ainda o estado de emergência e impôs o recolher obrigatório noturno em todo o país. Todavia, os protestos têm continuado a subir de tom.



“Na última noite, forças extremistas tentaram tomar de assalto edifícios administrativos, o departamento da polícia de Almatyu e os departamentos locais e comissariados de polícia”, adiantou esta quinta-feira Saltanat Azirbek, porta-voz das forças de segurança.



O mesmo porta-voz deu conta de “dezenas” de manifestantes abatidos.



De acordo com o Ministério do Interior, pelo menos 12 operacionais das forças de segurança morreram nos confrontos em Almaty e outros 353 ficaram feridos. Foram detidas centenas de pessoas.

. Foi agora afastado, juntamente com todo o Executivo, numa tentativa – sem efeito - de aplacar os protestos.Tokayev instaurou ainda o estado de emergência e impôs o recolher obrigatório noturno em todo o país. Todavia, os protestos têm continuado a subir de tom.“Na última noite, forças extremistas tentaram tomar de assalto edifícios administrativos, o departamento da polícia de Almatyu e os departamentos locais e comissariados de polícia”, adiantou esta quinta-feira Saltanat Azirbek, porta-voz das forças de segurança.De acordo com o Ministério do Interior, pelo menos 12 operacionais das forças de segurança morreram nos confrontos em Almaty e outros 353 ficaram feridos. Foram detidas centenas de pessoas. “Forças de manutenção da paz” lideradas pela Rússia

Perante o cenário de caos crescente, a vizinha Rússia e os aliados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva anunciaram o envio, para o Cazaquistão, de uma “força coletiva de manutenção da paz”, a pedido do presidente Kassym-Jomart Tokayev.



Um contingente de paraquedistas destacado por Moscovo começou entretanto a operar no Cazaquistão, segundo as agências noticiosas russas.



Perante o cenário de caos crescente,, segundo as agências noticiosas russas. O Departamento de Estado norte-americano afirma estar a “seguir de perto” o evoluir da situação no Cazaquistão, apelando à contenção por parte das autoridades e dos próprios manifestantes. A União Europeia fez um apelo no mesmo sentido.

A crise está já a produzir efeitos no tecidos económico e financeiro do país. Com falhas generalizadas da internet em pano de fundo, uma porta-voz do banco central do país anunciou mesmo a interrupção do funcionamento de todas as instituições financeiras. E os preços do urânio – o Cazaquistão é um dos principais produtores mundiais – dispararam nos mercados internacionais.



Na quarta-feira, o presidente cazaque alegava que os motins estariam a ser protagonizados por “bandos de terroristas” com “treino aprofundado no estrangeiro”.



O Cazaquistão é a maior das cinco antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. É também a maior economia da região, com assinalável valor geopolítico para a Rússia.



Antes do envio de tropas para o Cazaquistão, o Kremlin apelou na quarta-feira a uma solução de diálogo para a crise, “não através de motins nas ruas e da violação de leis”.

A crise está já a produzir efeitos no tecidos económico e financeiro do país.. E os preços do urânio – o Cazaquistão é um dos principais produtores mundiais – dispararam nos mercados internacionais.Na quarta-feira, o presidente cazaque alegava que os motins estariam a ser protagonizados por “bandos de terroristas” com “treino aprofundado no estrangeiro”.Antes do envio de tropas para o Cazaquistão, o Kremlin apelou na quarta-feira a uma solução de diálogo para a crise, “não através de motins nas ruas e da violação de leis”.

c/ agências