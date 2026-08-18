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Três feridos ligeiros em sismo registado no sul de Espanha

Três feridos ligeiros em sismo registado no sul de Espanha

Três pessoas ficaram esta terça-feira ligeiramente feridas na sequência de um sismo registado em Granada, no sul de Espanha, disse o responsável para as Emergências da região da Andaluzia, António Sanz.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Fermin Rodriguez - Reuters

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Em declarações à imprensa em Almonte (Huelva), o também primeiro vice-presidente da Junta e responsável pela Presidência, Saúde e Emergências adiantou que a administração regional continua a recolher informações para poder fornecer mais pormenores sobre o ocorrido.

Sanz disse também que vai convocar o comité consultivo do plano de emergência para risco sísmico, assim que a situação for avaliada, para continuar a tomar medidas de precaução, autoproteção e prevenção.

"Os sismos não são previsíveis, mas podemos alertar a população sobre como deve comportar-se. Esse é o principal esforço que vamos envidar nas próximas horas", acrescentou o vice-presidente andaluz, que mantém a coordenação com os presidentes de câmara para colocar "todos os meios à disposição".

Um sismo de magnitude 4,8 na escala de Richter ocorreu pelas hoje 10h38 (9h38 em Lisboa) com o epicentro localizado no município de Alhendin, a 10 quilómetros a sul de Granada, disse o Instituto Geográfico Nacional (IGN).

No sábado, um sismo de magnitude 5 acordou os habitantes de Granada, pouco depois da 1h00 (0h00 em Lisboa).

Na altura, não foram registados feridos, embora alguns edifícios tenham sofrido danos.

Granada é especialmente famosa pelo Alhambra, um palácio classificado como Património Mundial da UNESCO e joia da arquitetura islâmica medieval, que foi a residência dos soberanos do último reino muçulmano de Espanha.

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