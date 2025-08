Três mortos, 50 feridos e quatro desaparecidos após chuvas torrenciais em Taiwan

Segundo os dados mais recentes do organismo, divulgados pela agência noticiosa oficial CNA, as mortes ocorreram nos dias 30 e 31 de julho, na cidade de Kaohsiung, no sul, e na vila central de Nantou, na sequência de acidentes rodoviários relacionados com o mau tempo.

Uma das vítimas foi um homem de 57 anos que morreu afogado no dia 31, ao tentar atravessar uma rua inundada em Nantou. O corpo foi encontrado submerso a dois metros de profundidade, segundo a polícia local.

As outras duas mortes ocorreram no dia anterior, quando um veículo com uma família de cinco pessoas caiu numa ravina da autoestrada provincial 20, que liga a cidade de Tainan, no sul, ao município de Taitung, no leste.

As equipas de resgate localizaram os corpos de dois ocupantes, enquanto os restantes passageiros permaneciam desaparecidos no domingo, indicou o CEOC, que reportou ainda o desaparecimento do condutor de uma mota na autoestrada provincial 29, em Kaohsiung.

Até à tarde de domingo, um total de 5.975 residentes tinham sido retirados em todo o território, com 588 pessoas ainda alojadas em 36 abrigos, após chuvas que acumularam mais de 2.000 milímetros de precipitação nas montanhas de Kaohsiung.

A Administração Meteorológica Central mantinha hoje alertas para "chuvas extremamente fortes" nas áreas montanhosas de Kaohsiung e do condado de Pingtung, no sul, e avisos de "chuvas intensas" em Tainan e nos arquipélagos periféricos de Kinmen e Pescadores.

Taiwan ainda está a recuperar dos efeitos do tufão Danas, que atingiu a densamente povoada costa oeste da ilha no início de julho e causou dois mortos e mais de 500 feridos.