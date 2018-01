Três mortos e 46 feridos em descarrilamento perto de Milão

RTP25 Jan, 2018, 08:35 / atualizado em 25 Jan, 2018, 12:24 | Mundo

O comboio regional da Trenord, com o número 10452, partira de Cremona às 5h32 e tinha por destino Milão Porta Garibaldi. Descarrilou em Seggiano di Pioltello.

A circulação ferroviária na linha que liga Milão a Brescia está interrompida desde as 7h00, a hora a que ocorreu o desastre.

O balanço mais recente de vítimas refere pelo menos três mortos e 46 feridos, entre os quais cinco em estado considerado grave.



A imprensa italiana chegou a noticiar uma quarta vítima mortal, uma informação entretanto corrigida pelas autoridades locais.



Foram enviados para o local meios terrestres, um helicóptero e efetivos dos bombeiros, polícia, carabineiros, médicos e enfermeiros dos serviços de emergência.



Foto: Flavio Loscalzo - EPA



“Inconveniente técnico”

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv — TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) 25 de janeiro de 2018

Segundo a ediçãodo, circula já uma primeira tese que aponta para o mau funcionamento do sistema de troca de linhas. “A locomotiva e a primeira carruagem teriam passado regularmente, mas a troca estaria desalinhada, levando a que as outras quatro carruagens descarrilassem”, escreve o jornal italiano.Citado pelo jornal italiano, um sobrevivente de 25 anos, identificado como Gianmarco, contou que “o comboio começou a tremer pouco antes de Pioltello”: “Percebemos que algo estava prestes a acontecer”.A composição transportava, à hora do descarrilamento, centenas de passageiros que se dirigiam à metrópole industrial do norte de Itália para a jornada de trabalho.A Trenord está entretanto a ser alvo de críticas nas redes sociais por causa da forma como se referiu ao desastre desta manhã no Twitter.“Devido a um inconveniente técnico perto da estação de Pioltello, que requer a intervenção necessária das autoridades competentes, a circulação está interrompida entre as estações de Treviglio e Milão”, lê-se na conta da transportadora.Em declarações à imprensa italiana, a porta-voz de emergência da região da Lombardia, Cristina Corbetta, adiantou que as equipas de resgate continuam no local e, por isso, o balanço de vítimas é ainda provisório.