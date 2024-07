Três mortos e oito mil casas afetadas à passagem do furacão Beryl na Venezuela

"Infelizmente, está confirmada a morte de três pessoas, dois homens e uma mulher (...) e quatro outras pessoas estão desaparecidas, dois homens e duas mulheres", anunciou o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na televisão estatal.

"Há 8.000 casas afetadas, com distintos níveis de afetação, e 400 casas com perda total", frisou.

Maduro disse que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, sofreu um acidente na localidade de Cumanacoa, no estado de Sucre, no leste do país.

“Rodríguez teve um acidente em Cumanacoa" ao ser atingida por uma de várias árvores que caíram devido ao vento, disse o presidente venezuelano, acrescentando que a equipa e várias pessoas da cidade também foram atingidas.



A vice-presidente venezuelana "ficou magoada, está consciente, é forte e a recuperar de tudo", sublinhou.



O ministro do Interior e Justiça da Venezuela, Remígio Ceballos, indicou que as chuvas torrenciais, associadas ao furação Beryl afetaram pelo menos 25.000 pessoas na Venezuela.



O furacão Beryl, de categoria 4, dirige-se agora para a Jamaica, depois de ter atingido o sudeste das Caraíbas, onde morreram sete pessoas.