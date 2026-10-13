Três mortos em ataque russo numa zona residencial de Kharkiv
Três pessoas morreram na noite passada na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, durante um ataque russo que atingiu o edifício residencial onde se encontravam, disse o presidente da Câmara da cidade, Igor Terekhov.
Os corpos das três vítimas foram encontrados hoje, debaixo dos escombros, pelas equipas de emergência.
Terekhov relatou também outro ataque realizado pelas forças russas contra a cidade, no qual um edifício residencial de vários andares sofreu danos.
"Nenhum alvo militar. Edifícios residenciais comuns. Apartamentos onde as pessoas jantavam, deitavam as crianças, preparavam-se para o dia seguinte", declarou Terekhov sobre o ataque da noite passada.
Já o Ministério da Defesa russo afirmou hoje que o Exército russo atacou, durante a noite passada, com mísseis e drones, empresas militares, infraestruturas logísticas --- incluindo caminhos-de-ferro e portos ucranianos --- e navios que transportavam carga militar.
"Durante a noite passada, as Forças Armadas da Rússia lançaram ataques combinados com armamento de alta precisão baseado em terra e drones contra instalações do complexo industrial-militar ucraniano, centros logísticos, infraestruturas ferroviárias e portuárias, e navios que transportavam mantimentos militares para a Ucrânia", indicou o comando militar russo na rede social Telegram.
Segundo o Ministério da Defesa russo, em Kiev foi atingida a "uma oficina da empresa Pulp Mill Print, que fabricava mísseis de longo alcance e drones", assim como "o depósito de locomotivas de Darnitsa", responsável pela manutenção e reparação de comboios utilizados para o transporte de carga militar e de duplo uso.
Na região de Mykolaiv, as forças russas atacaram um centro logístico da Nova Poshta na localidade de Ternivka, utilizado para armazenar bens de duplo uso do Exército ucraniano, e um depósito de drones na localidade de Meshkovo-Pogorelovo.
Além disso, um navio graneleiro que transportava carga militar para o porto de Mykolaiv foi atingido no estuário do rio Bug.