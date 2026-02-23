Três mortos em confronto entre rebeldes e militares em Macomia

O confronto ocorreu por volta das 13:00 (11:00 em Lisboa), a 100 metros da aldeia Quinto Congresso, ao longo da Estrada Nacional 380 (EN380), quando os terroristas surpreenderam com tiros um carro das Forças de Defesa e Segurança, que fazia escolta a viaturas que seguiam ao norte de Cabo Delgado, causando a morte de uma menor num dos carros escoltados.

"Houve sim surpresa, começaram a disparar e mataram uma menor e nós abatemos dois terroristas no mesmo local", disse uma fonte militar a partir de Macomia.

Segundo a fonte, houve troca de tiros durante pelo menos trinta minutos no local, interrompendo o trânsito e que só reabriu após a chegada do reforço da força do Ruanda, que apoia o combate ao terrorismo naquela província.

Além dos mortos, um membro da Unidade de Intervenção Rápida foi atingido, mas está fora do perigo.

"O nosso colega foi atingido, mas não morreu" disse a fonte, acrescentando que houve também feridos entre os rebeldes e passageiros que seguiam nas viaturas escoltadas, sem avançar números.

O ambiente manteve-se calmo ao longo da EN380 durante todo o dia após o ocorrido, avançou a fonte.

A província de Cabo Delgado, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.

A organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês) estima que a província moçambicana de Cabo Delgado tenha registado oito eventos violentos em duas semanas, entre janeiro e fevereiro, metade envolvendo extremistas do Estado Islâmico, provocando pelo menos 17 mortos, elevando para 6.449 os óbitos desde 2017.

De acordo com o último relatório da organização ACLED, com dados de 26 de janeiro a 08 de fevereiro, noticiado anteriormente pela Lusa, dos 2.320 eventos violentos registados desde outubro de 2017, quando começou a insurgência armada em Cabo Delgado, 2.152 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).

Estes ataques provocaram em oito anos e meio 6.449 mortos, refere no novo balanço, incluindo as 17 vítimas reportadas neste período de duas semanas.

No relatório refere-se que neste período o Estado Islâmico de Moçambique (EIM) "entrou em confronto com as forças moçambicanas nos distritos de Mocímboa da Praia e Macomia".

"No dia 30 de janeiro, uma patrulha naval confrontou-se com o EIM na ilha de Muissune, a mais de 20 quilómetros da costa do porto de Mocímboa da Praia. No dia seguinte, militantes do EIM lançaram ataques simultâneos contra duas posições militares moçambicanas na floresta de Catupa, alegando ter matado nove pessoas", lê-se.

As forças de segurança moçambicanas, acrescenta a ACLED, insistem que, pelo menos, um dos ataques, no caso à base de Catupa, conforme noticiado pela Lusa na altura, "foi repelido e que as suas forças mataram cinco militantes".

"O EIM está entrincheirado na floresta de Catupa desde 2022, apesar dos repetidos esforços das forças moçambicanas e ruandesas para os desalojar", reconhece a organização.