Três mortos em incêndio provocado por manifestantes na Indonésia
Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um incêndio provocado por manifestantes num edifício governamental, anunciou hoje fonte oficial, numa altura em que a Indonésia é palco de vários protestos contra os aumentos salariais dos deputados.
"Três pessoas foram declaradas mortas, presumivelmente porque estavam presas dentro da sala quando o fogo deflagrou" em Makassar, na zona central do arquipélago da Indonésia, disse o chefe da agência regional de gestão de catástrofes da cidade, M. Fadli, à agência de notícias estatal Antara.
O incêndio, que causou cinco feridos, ocorreu na sexta-feira à noite, quando uma multidão se reuniu em torno de um edifício governamental em Makassar e os manifestantes lançaram cocktails molotov para o edifício, informou a Antara.
Além destes protestos em Makassar, outras partes do país foram palco, na sexta-feira, de violentas manifestações. Na capital, manifestantes queimaram veículos perto de uma esquadra da polícia, noticiou a Antara, que deu conta ainda de outros postos policiais atacados em Jacarta.
A violência de sexta-feira à noite deu continuidade aos confrontos registados durante o dia entre a polícia indonésia e centenas de manifestantes em Jacarta, depois de um jovem ter sido morto num confronto separado na quinta-feira.
As manifestações começaram na segunda-feira, quando foi anunciado que, devido a um aumento do orçamento da Câmara dos Representantes, os 580 deputados passariam a receber um salário equivalente a 12 mil euros mensais.
Isto significa que o rendimento dos parlamentares vão aumentar 33% este ano, para uma média de 230 milhões de rupias mensais, num país onde milhões de pessoas ganham 3% desse montante por um mês de trabalho, de acordo com o jornal indonésio Tempo.
A notícia gerou várias críticas nas redes sociais e deu origem a uma onda de protestos, que pedem, entre outras questões, a dissolução desta Câmara.