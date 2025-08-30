Três mortos em incêndio provocado por manifestantes na Indonésia

"Três pessoas foram declaradas mortas, presumivelmente porque estavam presas dentro da sala quando o fogo deflagrou" em Makassar, na zona central do arquipélago da Indonésia, disse o chefe da agência regional de gestão de catástrofes da cidade, M. Fadli, à agência de notícias estatal Antara.

O incêndio, que causou cinco feridos, ocorreu na sexta-feira à noite, quando uma multidão se reuniu em torno de um edifício governamental em Makassar e os manifestantes lançaram cocktails molotov para o edifício, informou a Antara.

Além destes protestos em Makassar, outras partes do país foram palco, na sexta-feira, de violentas manifestações. Na capital, manifestantes queimaram veículos perto de uma esquadra da polícia, noticiou a Antara, que deu conta ainda de outros postos policiais atacados em Jacarta.

A violência de sexta-feira à noite deu continuidade aos confrontos registados durante o dia entre a polícia indonésia e centenas de manifestantes em Jacarta, depois de um jovem ter sido morto num confronto separado na quinta-feira.

As manifestações começaram na segunda-feira, quando foi anunciado que, devido a um aumento do orçamento da Câmara dos Representantes, os 580 deputados passariam a receber um salário equivalente a 12 mil euros mensais.

Isto significa que o rendimento dos parlamentares vão aumentar 33% este ano, para uma média de 230 milhões de rupias mensais, num país onde milhões de pessoas ganham 3% desse montante por um mês de trabalho, de acordo com o jornal indonésio Tempo.

A notícia gerou várias críticas nas redes sociais e deu origem a uma onda de protestos, que pedem, entre outras questões, a dissolução desta Câmara.