Três mortos em naufrágio no Canal da Mancha

"Entre os três mortos, estão dois menores", afirmou o presidente da Câmara de Pas-de-Calais (norte de França), Laurent Touvet, em conferência de imprensa no porto de Boulogne-sur-Mer.

A tragédia ocorreu na costa de Sangatte, perto de Calais, acrescentou.

Outros três migrantes desapareceram no mar durante outra tentativa de travessia perto de Neufchâtel-Hardelot, mais a sul.

Na terça-feira, uma mulher morreu na costa britânica após uma tentativa de travessia, segundo a polícia de Kent (sudeste de Inglaterra).

O jornal francês Le Fígaro recorda que estas travessias altamente perigosas são feitas em embarcações improvisadas com apenas alguns metros de comprimento, apelidados de "pequenos barcos", frequentemente sobrecarregados, e muitos passageiros não têm coletes salva-vidas.

Mais de 30 mil pessoas chegaram às costas inglesas desde o início do ano, segundo o Ministério do Interior britânico, um número recorde para esta altura do ano.

Só no sábado, 17 barcos e mais de mil migrantes conseguiram fazer a travessia, segundo as autoridades britânicas.

Desde a sua eleição em julho de 2024, o governo trabalhista britânico de Keir Starmer tomou inúmeras iniciativas para tentar limitar as chegadas ao Reino Unido, mas está a lutar para conter este fenómeno.

A migração irregular através do Canal da Mancha é uma das principais questões do Governo trabalhista de Keir Starmer, que endureceu a sua política migratória e assinou recentemente acordos estratégicos com países como a França e a Alemanha para combater os traficantes de migrantes e reduzir o número de travessias no canal.