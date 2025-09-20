Três mortos em novo ataque russo com 640 drones e mísseis

"Cada ataque deste tipo não responde a uma necessidade militar, mas a uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar os civis e destruir as nossas infraestruturas", acusou Zelensky nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Zelensky exortou os aliados de Kiev a fornecerem mais sistemas de defesa aérea e a imporem sanções adicionais a Moscovo.