Três mortos em tiroteio em Los Angeles

O incidente aconteceu numa zona residencial em Berverly Crest.



As autoridades foram chamadas de madrugada. As três vitimas foram mortas a tiro e estavam dentro de um carro. Havia ainda dois feridos, que foram hospitalizados.



Depois dos incidentes do ano novo chinês, este é o quarto tiroteio em massa registado este mês na Califórnia. Em todo o país desde o inicio de janeiro já houve 30.