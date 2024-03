Três mortos na queda de um helicóptero militar dos EUA na fronteira mexicana

O acidente ocorreu pelas 14:50 de sexta-feira (21:50 de sexta-feira em Lisboa).

"Um helicóptero UH-72 Lakota, afeto à Missão Federal de Apoio à Fronteira Sudoeste, despenhou-se (...) quando efetuava operações aéreas perto de Rio Grande City, no Texas", de acordo com o comunicado do Exército.

"Dois soldados e um agente da Patrulha de Fronteira dos EUA morreram. Um outro soldado ficou ferido (...) A causa do acidente está a ser investigada", referiu a mesma nota.