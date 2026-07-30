Três palestinianos, incluindo duas crianças, morreram em ataques israelitas em Gaza

Duas pessoas, incluindo uma criança de oito anos, morreram num ataque inicial contra zonas no sul de Khan Younis, segundo fontes citadas pelo jornal palestiniano Filastin.

Posteriormente, um segundo ataque contra um prédio de apartamentos no centro de Gaza resultou na morte de um menor de idade e deixou várias outras pessoas feridas, relataram as mesmas fontes.

Vários edifícios na zona oriental da cidade de Gaza sofreram danos devido a ataques com drones israelitas e que deixaram pelo menos dez pessoas feridas.

Segundo o Hamas, apesar das tréguas, mais de 1.200 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em Gaza, onde o número total de vítimas mortais ultrapassou os 73.300 desde o início da ofensiva.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques realizados pelo Hamas contra Israel em outubro de 2023.