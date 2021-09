Três polícias e dois paramédicos acusados de homicídio doloso de afro-americano

As acusações do grande júri (grupo de cidadãos com poderes para decidir se há 'causa provável' para incriminar) anunciadas na quarta-feira pelo procurador-geral estadual, Phil Weiser, são o capítulo mais recente para o Departamento de Polícia da cidade de Aurora, subúrbio da cidade de Denver, que tem sido fustigado por acusações de má conduta contra afro-americanos, incluindo um oficial acusado neste verão de agredir com uma pistola um afro-americano.A morte de McClain ajudou a criar uma lei de responsabilização policial no Estado do Colorado, a proibição de estrangulamentos e restrições ao uso do sedativo cetamina, que, segundo a acusação, contribuíram para a morte do jovem.As acusações foram reveladas dias após se completar o segundo aniversário da data em que a polícia de Aurora intercetou McClain na rua após uma pessoa ter ligado para o número de emergência policial descrevendo a presença de um homem suspeito, caso semelhante ao do também afro-americano George Floyd, que causou violentos protestos em todos os Estados Unidos em 2020.A mãe de McClain, Sheneen McClain, reagiu à decisão do grade júri dizendo à agência noticiosa AP estar ainda "a meio do caminho" nos seus esforços para responsabilizar a polícia.A chefe de polícia de Aurora, Vanessa Wilson, que assumiu o cargo no ano passado e prometeu trabalhar para restaurar a confiança pública, reiterou que o seu departamento continuará a cooperar com o processo judicial.Marc Sears, do maior sindicato que representa a polícia na cidade de Aurora, salientou ao jornal "Sentinel Colorado" que "", numa altura em que os agentes foram suspensos por tempo indeterminado e um deles já tinha sido demitido.