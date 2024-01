Três repórteres mortos num só dia. Al Jazeera acusa Israel de ataque deliberado contra jornalistas em Gaza

, afirmou o canal sediado em Doha. Acusa ainda Israel de "violar os princípios da liberdade de imprensa".Só este domingo, três jornalistas foram mortos na Faixa de Gaza em ataques atribuídos a Israel. Entre as vítimas mortais inclui-se, o principal correspondente da televisão Al Jazeera no enclave palestiniano.Wael Dahdouh já tinha perdido a mulher, dois outros filhos e um neto num anterior ataque, a 25 de outubro de 2023, e ficou gravemente ferido na sequência de outro ataque, em dezembro.Para além de Hamza Dahdouh, morreu também

Os dois jornalistas, Hamza Dahdouh e Mustafa Thuraya, viajavam no mesmo carro quando este foi atingido por um míssil. De acordo com a televisão Al Jazeera, os jornalistas estavam em trabalho a entrevistar civis desalojados em Gaza. Um terceiro passageiro que seguia na mesma viatura, Hazem Rajab, ficou gravemente ferido.

As autoridades de Gaza adiantaram que Hamza al-Dahdouh e Mustafa Thuraya foram mortos quando o carro em que viajavam foi alvejado em Rafah, no sul do enclave palestiniano.Segundo a agência espanhola EFE, foi também morto um terceiro profissional da comunicação social, o, num ataque aéreo na cidade de Gaza, no norte do enclave.A agência France Presse solicitou uma reação do exército israelita, que pediu as "coordenadas" exatas do ataque.De acordo com a organização não-governamental Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ),Há ainda registo de 16 jornalistas feridos, três desaparecidos e 21 detidos.

Já o sindicato palestiniano dos jornalistas dá conta de pelo menos 102 jornalistas mortos desde outubro e pelo menos 71 feridos.







(com agências)