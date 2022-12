Três semanas de protesto. Greves por aumento salarial paralisam Universidade da Califórnia

Alguns destes académicos estarão mesmo obrigados a viver nos seus carros - o outros tomaram a decisão radical de abandonar estas carreiras que, dizem, os deixavam absolutamente endividados.

- o Guardian recolheu o testemunho de um destes casos no início da greve -, enquanto





O investigador Daniel McKeown, ouvido pelo jornal inglês, é um destes exemplos de precariedade laboral. "Entrámos numa situação economicamente impossível e não nos foi dado um tratamento justo a nenhum nível", lamenta Mckeown, confessando que o aumento salarial é a única hipótese que tem de continuar no meio académico que "ama".





Rebecca Givan, professora de estudos laborais, faz eco desta ideia dizendo que em causa está o facto de que, para alcançar os seus objectivos, as universidades "dependem cada vez mais de trabalhadores fortemente explorados".





A Universidade da Califórnia contesta as críticas dos académicos declarando que a sua oferta é "justa e generosa" e que coloca os trabalhadores "no topo da tabela salarial entre as principais universidades públicas do país". Acrescenta a universidade que muitos destes académicos trabalham para a instituição em regime de part-time.









Ximena Anleu Gil, investigadora, afirma que o sistema atual não é sustentável: "Estamos a apresentar à Universidade uma forma muito razoável de ajudar a tirar os trabalhadores de uma situação terrível".

"Luta vai continuar"



Ao longo das três semanas de protestos, estes académicos obtiveram entretanto uma pequena uma vitória: chegaram a um acordo provisório com a universidade que deverá levar a aumentos salariais de até 29% para alguns dos trabalhadores, o que não deverá parar uma luta que aponta mais alto.



A greve na Universidade da Califórnia é também fruto do ressurgimento da reorganização laboral nos Estados Unidos e do fortalecimento do movimento sindical no país, inclusive no ensino superior. Os manifestantes mantêm a esperança de alcançar grandes vitórias que terão implicações para as universidades de todos os Estados.



"Os trabalhadores do ensino superior em todo o país perceberão neste movimento um exemplo do que se pode ganhar com a ação coletiva. Não se pode criar uma universidade que dependa de trabalhadores que não ganham o suficiente para viver", defendeu Rebecca Givan.









Os salários mais altos que