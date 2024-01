Três soldados dos EUA morreram em ataque com drones na Jordânia

O Presidente dos Estados Unidos promete retaliar o ataque com drones no nordeste da Jordânia, que causou a morte de três soldados norte-americanos e provocou ferimentos em trinta e quatro.

Apesar da Jordânia dizer que o ataque ocorreu fora das fronteiras de território jordano, a Casa Branca afirma ter informações de que esta ação foi levada a cabo "por grupos radicais apoiados pelo Irão, que atuam na Síria e no Iraque".



Estas são as primeiras vítimas mortais dos Estados Unidos, em meses de ataques contra forças norte-americanas em todo o Médio Oriente e no atual contexto de guerra entre Israel e o Hamas, em Gaza.



O porta-voz do Hamas já fez saber que a morte destes três soldados norte-americanos "é uma mensagem para a administração norte-americana".



O Presidente dos Estados Unidos garante firmeza no combate aos terroristas e aos responsáveis por esta agressão às forças americanas.