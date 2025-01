Três soldados e 19 alegados terroristas mortos no Paquistão

O Gabinete de Informação (ISPR, na sigla em inglês) do exército do Paquistão explicou que as mortes aconteceram em três operações que decorreram na segunda e terça-feira.

O ISPR indicou que oito dos alegados terroristas foram mortos numa operação na área de Matani, na região de Peshawar, outros oito em Baizai, na região de Mohmand, e outros três na área de Karak.

O exército indicou ainda que estão a realizar "esforços de limpeza para eliminar" quaisquer outros terroristas na área.

As forças de segurança realizaram dezenas de operações nos últimos meses contra o grupo Tehrik-e-Taliban Paquistão (TTP), conhecidos como os talibãs paquistaneses e responsáveis por dezenas de ataques contra as autoridades desde que um cessar-fogo foi quebrado em novembro de 2022.

O grupo TTP, que difere dos talibãs afegãos em questões organizacionais, mas segue a mesma interpretação rigorosa do Islão sunita, reúne mais de uma dezena de grupos militantes islâmicos que operam no Paquistão, onde mataram cerca de 70 mil pessoas em duas décadas de violência.