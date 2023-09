Três soldados iraquianos mortos em ataque de drone contra aeroporto no Curdistão

O ataque teve lugar na segunda-feira, quando "um drone atravessou a fronteira com a Turquia e bombardeou o aeroporto de Arbat, na província de Al Sulimaniya, matando três heróis da força antiterrorista e ferindo outros três", disse o porta-voz do exército iraquiano, o general Yahya Rasuol, em comunicado.

"Esta agressão representa uma violação da soberania do Iraque, da sua segurança e da integridade do seu território, e uma ameaça para a paz e a segurança na região e no mundo, para além de ser uma violação do direito internacional e dos princípios e da Carta das Nações Unidas", acrescentou a mesma nota.

O ataque ocorre depois de pelo menos quatro membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista por Ancara, terem sido mortos no domingo numa operação semelhante do exército turco, também no norte do Iraque.

A 24 de agosto, um outro ataque com um drone fez três mortos perto de Erbil, a capital do Curdistão iraquiano.

"Estas agressões repetidas contradizem o princípio da boa vizinhança e dificultam os esforços do Iraque para estabelecer relações políticas, económicas e de segurança boas e equilibradas com os seus vizinhos", acrescentou o porta-voz iraquiano.

A Turquia efetua habitualmente incursões unilaterais no Curdistão contra membros do PKK, um grupo armado com alguma influência em partes do Norte do Iraque, com o apoio de outros grupos separatistas curdos.

A formação curda turca é considerada um grupo terrorista pela Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia, enquanto Ancara tem tentado, sem sucesso, que também Bagdade a designe como tal.