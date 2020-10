Três virologistas distinguidos com o Nobel da Medicina

Os três cientistas são os norte-americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e o britânico Michael Houghton, segundo comunicação hoje emitida pelo Karolinska-Institut de Estocolmo, que enaltece os seus trabalhos na cura da hepatite-C





Segundo o comunicado do Instituto, o prémio é atribuído "a três investigadores que tiveram uma participação relevante na luta contra a hepatite transmitida através do sangue. A doença é um grande problema de saúde a nível mundial e tem causado cirrose e cancro do fígado em pessoas de todo o mundo".



A entrega do prémio deverá ter lugar em cerimónia a realizar em 10 de dezembro próximo.