Treze estudantes morreram num acidente de autocarro na África do Sul
Treze estudantes do ensino primário e secundário morreram hoje numa colisão entre um autocarro escolar e um camião a sul de Joanesburgo, na África do Sul, segundo as autoridades sul-africanas.
Um porta-voz dos serviços educacionais da província de Gauteng disse que 11 alunos morreram no local e outros dois no hospital devido aos ferimentos, sendo que a idade exata das vítimas ainda não foi divulgada.
O motorista do autocarro, que colidiu com um camião perto da cidade industrial de Vanderbijlpark, a cerca de 60 quilómetros a sul de Joanesburgo, aparentemente perdeu o controlo do veículo ao fazer uma ultrapassagem.
"Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, respeitando o código da estrada e escolhendo prestadores de serviços de qualidade para o transporte escolar, a fim de proteger os alunos", exortou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, num comunicado.
Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram o autocarro esmagado na berma da estrada, com pais perturbados e em lágrimas atrás da fita da polícia.
O chefe do governo local de Gauteng, Panyaza Lesufi, referiu-se ao acidente como uma "cena terrível".
Muitos pais sul-africanos dependem destes transportes privados para levar os seus filhos à escola.
Em outubro, 18 crianças ficaram gravemente feridas num acidente no leste do país e, em setembro, pelo menos cinco alunos morreram e outros oito ficaram feridos num acidente semelhante.
Este é o mais recente de uma série de acidentes mortais no país, que possui uma rede rodoviária moderna, mas onde os acidentes são muito frequentes devido ao excesso de velocidade, à condução perigosa e ao mau estado dos veículos.
Mais de 11 mil pessoas perderam a vida nas estradas sul-africanas em 2025, de acordo com os dados mais recentes do Ministério dos Transportes da África do Sul.