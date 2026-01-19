Treze estudantes morreram num acidente de autocarro na África do Sul

Um porta-voz dos serviços educacionais da província de Gauteng disse que 11 alunos morreram no local e outros dois no hospital devido aos ferimentos, sendo que a idade exata das vítimas ainda não foi divulgada.

O motorista do autocarro, que colidiu com um camião perto da cidade industrial de Vanderbijlpark, a cerca de 60 quilómetros a sul de Joanesburgo, aparentemente perdeu o controlo do veículo ao fazer uma ultrapassagem.

"Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, respeitando o código da estrada e escolhendo prestadores de serviços de qualidade para o transporte escolar, a fim de proteger os alunos", exortou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, num comunicado.

Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram o autocarro esmagado na berma da estrada, com pais perturbados e em lágrimas atrás da fita da polícia.

O chefe do governo local de Gauteng, Panyaza Lesufi, referiu-se ao acidente como uma "cena terrível".

Muitos pais sul-africanos dependem destes transportes privados para levar os seus filhos à escola.

Em outubro, 18 crianças ficaram gravemente feridas num acidente no leste do país e, em setembro, pelo menos cinco alunos morreram e outros oito ficaram feridos num acidente semelhante.

Este é o mais recente de uma série de acidentes mortais no país, que possui uma rede rodoviária moderna, mas onde os acidentes são muito frequentes devido ao excesso de velocidade, à condução perigosa e ao mau estado dos veículos.

Mais de 11 mil pessoas perderam a vida nas estradas sul-africanas em 2025, de acordo com os dados mais recentes do Ministério dos Transportes da África do Sul.