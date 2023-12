Treze mortos em colisão de autocarro com camião na Índia

Doze passageiros do autocarro morreram no incêndio e o condutor do camião não resistiu ao impacto causado pelo acidente em Guna, no estado de Madhya Pradesh, na noite de quarta-feira, disse o agente da polícia Anoop Bhargava.

Os 16 feridos, com queimaduras ou fraturas, foram transferidos para um hospital, acrescentou o responsável.

A região fica a cerca de 900 quilómetros a sul de Nova Deli.

Os acidentes rodoviários mortais são comuns na Índia, muitas vezes devido a uma condução imprudente, estradas em mau estado e veículos antigos.

Mais de 110 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários na Índia, de acordo com dados da polícia.