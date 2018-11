Tribo que matou o jovem missionário norte-americano "não é hostil"

Cristina Sambado - RTP27 Nov, 2018, 17:55 / atualizado em 27 Nov, 2018, 17:57 | Mundo

“Esta não é uma tribo hostil e é necessária uma estratégia para evitar uma epidemia numa comunidade tão pequena”, afirmou o antropólogo Trilok Nath Pandit, de 80 anos, ao jornal espanhol El Pais.







Pandit é o único sobrevivente da primeira expedição que conseguiu entrar em contacto com esta pequena e isolada tribo que vive na Ilha Sentinela do Norte, uma ilha de 72 quilómetros quadrados, que pertence ao arquipélago de Andaman e Nicobar, localizado a leste da Índia. Acredita-se que a origem dos sentineleses esteja numa migração oriunda de África há cerca de 60 mil anos, e serão a última tribo pré-Neolítico a viver isolada.

Em 1967, o Ministério da Cultura indiano enviou uma expedição de 20 pessoas à Ilha de Sentinela do Norte com o objetivo de recolher informações sobre a misteriosa tribo que habita a ilha. Pandit, um dos 20 membros dessa equipa, afirmou na altura: “Não sei se foi coincidência, sorte ou destino; mas eles deixaram-nos entrar”.



Segundo a Survival International, uma ONG que defende os povos indígenas, esta é uma decisão inteligente por parte da tribo, uma vez que eles não são imunes a doenças comuns, como constipações ou sarampo, e que podem dizimar a sua população



Com base no estilo de habitações e utensílios, os pesquisadores concluíram que os Sentinela, uma comunidade entre 150 a 200 membros, habitava a ilha há mais de 2.000 anos.



O encontro não durou muito tempo, cerca de 23 minutos, e o momento ficou gravado e vídeo.















"Como indivíduos, eles podem ter doenças. Como coletivo, eles também estão expostos aos riscos de serem explorados por uma população mais poderosa. Não só eles são um grupo mais pequeno e não têm ferramentas ou tecnologia para se defender e preservar os seus costumes”, acrescenta o antropólogo ao El Pais. As mulheres usam cordas à volta da cintura, pescoço e cabeça. Os homens também usam fios e fitas na cabeça, mas têm um cinto mais largo, e carregam lanças, arcos e flechas.



Pandit afirma que a entrada de John Allen Chau na ilha “foi imprudente” e que o jovem missionário norte-americano se deslocou à ilha sem “ser visto pelas autoridades marítimas indianas”.



Segundo a comunicação social indiana, a Ilha Sentinela do Norte é uma das 29 ilhas do arquipélago Andaman e Nicobar que desde agosto de 2017 podem ser visitadas, quando a Índia suspendeu a obrigação de ter permissão de viagem para várias áreas naturais para promover o turismo e o desenvolvimento.





Resgate do corpo

A 16 de novembro, um jovem norte-americano de 27 anos tentou entrar em contacto com a tribo Sentinela e acabou por ser morto. John Allen Chau foi transportado ilegalmente para a Ilha Sentinela do Norte por pescadores de outras ilhas do arquipélago que ficaram ao largo.



John Allen Chau não é o primeiro forasteiro a ser morto pela tribo. Em 2006, dois pescadores indianos atracaram o seu barco perto da ilha para dormir. Os dois homens acabaram por ser mortos pela tribo quando o barco libertou-se e flutuou até à costa da ilha.

Com a intenção de resgatar o corpo, as autoridades indianas enviaram à Ilha Sentinela um helicóptero e um navio. No entanto, os agentes pararam o barco a cerca de 400 metros da costa.







De binóculos, as autoridades viram o que os aguardava na praia: homens armados com arcos e flechas. “Eles ficaram a olhar para nós e nós a olhar para eles”, afirmou à AFP o diretor-geral da polícia do arquipélago. A polícia decidiu então abandonar o local para evitar um conflito.







