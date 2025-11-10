Tribunal autoriza principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann a sair da Alemanha

O homem, um cidadão alemão, pode viajar pela Europa utilizando o seu documento de identidade nacional, embora continuem em vigor outras restrições impostas após cumprir pena de prisão por violação e outros crimes.

Será também obrigado a usar pulseira eletrónica e a apresentar-se regularmente ao seu agente de liberdade condicional, enquanto o tribunal de Hildesheim, também na Baixa Saxónia, decide sobre as suas novas regras de residência.

Poderá ser temporariamente proibido de sair da Alemanha "para resolver questões técnicas" ou de permanecer em determinadas regiões.

O seu advogado recorreu anteriormente das condições impostas ao cliente, alegando a existência de uma "enorme campanha de preconceito" durante o longo processo judicial.

Madeleine McCann tinha três anos quando desapareceu, durante as férias da família, de um complexo de apartamentos na Praia da Luz, no sul de Portugal.